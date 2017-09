Herfststorm: zeer zware windstoten en veel regen verwacht

Het KNMI heeft voor woensdag code oranje afgegeven voor de provincies Zuid-Holland, Noord-Holland, Friesland, Groningen en het Wadden- en IJsselmeergebied. Daar komen door een westerstorm vanaf zes uur 's ochtends tot in de middag zeer zware windstoten voor van meer dan 100 km per uur. In het noordelijk kustgebied zijn windstoten tot circa 120 km per uur mogelijk.



'We raden af om in de kustprovincies en Flevoland met lege vrachtwagens, aanhangers of caravans de weg op te gaan', waarschuwt Rijkswaterstaat. Pas in de namiddag en avond neemt de wind van het zuidwesten uit weer af.



De NS laat woensdag minder intercity's op het traject Den Helder - Zaandam rijden als gevolg van de storm. Op het traject rijden twee in plaats van vier intercity's per uur. Zo ontstaat er volgens de NS meer ruimte om eventuele problemen op het spoor op te lossen. Sprinters rijden volgens de dienstregeling.