Herfstmaand? Warmste 6 september ooit en we stevenen af op hittegolf

Tekort aan strandwachtenDeze maand begint de herfst, maar aan het weer is dat vooralsnog niet te merken. Na een recordwarme juni, en een koudere juli en augustus, begint september buitengewoon heet. Met tropische temperaturen, de warmste 6 september ooit en zelfs kans op een hittegolf. Tropische temperaturen in september, hoe bijzonder is dat eigenlijk?

Nee, 30 graden in september is zeker geen unicum, zegt meteoroloog Rico Schröder van Weerplaza. Toch is het wel buitengewoon warm voor de tijd van het jaar. ,,De bijzonderheid is dat het zo lang aanhoudt’’, legt hij uit. ,,Het record voor temperaturen boven de 25 graden staat op zeven aaneengesloten dagen. Het ziet er nu naar uit dat we maandag de achtste dag gaan hebben.”

Hittegolf, bijzonder?

In Gilze Rijen en Eindhoven tikte het kwik dinsdag de 30,1 graden aan, in Maastricht 30,7. En op woensdag steeg in De Bilt (Utrecht) de temperatuur naar 28,3 graden. Daarmee is het officieel de warmste 6 september ooit in Nederland gemeten. Elders in het land is het woensdag nog warmer, ruim 30 graden.

En dat betekent: de kans op een hittegolf groeit met dag. Daarvan is sprake als vijf opeenvolgende dagen zomers zijn (25 graden of warmer), waarvan drie tropisch (met temperaturen van 30 graden of meer). Er bestaat een gerede kans dat het vrijdag zover is.

Een hittegolf in september, hoe bijzonder is dat? Allereerst: een officiële landelijke hittegolf zal het waarschijnlijk níet worden, zegt Schröder. ,,Dan wordt puur naar De Bilt gekeken. De kans is wel aanwezig, maar heel klein.” Een regionale hittegolf is wél eerder voorgekomen: ,,We hebben er zes gehad: in 1906, 1916, 1947, 1991, 1999 en in 2016. Dat was drie keer in Arcen, in het noorden van Limburg, twee keer in Maastricht, en één keer in Eelde.”

September de nieuwe zomermaand?

Vaak gebeurt het dus niet, zo'n regionale hittegolf in september, maar uniek is het ook niet. Vooral de laatste tijd: de helft vond plaats in de afgelopen 35 jaar. Hebben we tegenwoordig vaker warme septembermaanden? ,,De laatste jaren hebben we vaker hogere temperaturen gehad begin september’’, zegt Schröder. ,,Vorig jaar was het ook al in de buurt van de 30 graden. In De Bilt was het op 5 sept 2022 29,7 graden.”

In hoeverre die warmere septembermaanden te koppelen zijn aan klimaatverandering is niet te zeggen. Maar: het past wel binnen de trend, zegt Schröder. De Europese klimaatdienst Copernicus meldde woensdag dat de zomer van 2023 mondiaal ‘met afstand’ de warmste ooit gemeten is. Juli van dit jaar was de warmste maand wereldwijd ooit gemeten, augustus 2023 is nu de tweede. En: ,,September zal ongetwijfeld ook een warme maand worden.”

In De Bilt is het sinds het begin van de metingen in 1901 pas zes keer eerder voorgekomen dat het 30 graden of meer werd in september. Veel van die tropische dagen bij het meetstation zijn recent: ,,In 2020 was het op 15 september nog tropisch warm, in 2016 op zowel 13 als 14 september, en vorig jaar dus bíjna tropisch.”

Minder warm, maar warmer dan gemiddeld

Dat het de laatste jaren begin september warmer is, heeft alles te maken met het warmer wordende zeewater, zegt Schröder. Het huidige warme weer heeft daarmee evenwel niet van doen: dat komt door de luchtstromen boven ons continent. ,,We krijgen warme lucht uit het zuiden van Europa. Op dit moment hebben we een lagedrukgebied liggen bij Portugal en een lagedrukgebied bij Griekenland. Daartussenin zit een zuidelijke stroming, en die voert warme lucht vanuit Frankrijk en Italië onze kant op.”

Begin volgende week verandert de luchtaanvoer en gaat de temperatuur naar beneden. Aan het begin van de week kan het nog 27 tot 29 graden worden, vanaf dinsdag is er kans op regen en onweer. Daarna zakt het kwik naar 20 tot 23 graden. ,,Dat is nog steeds te warm", zegt Schröder. ,,19 tot 21 graden is gebruikelijk voor deze tijd van het jaar. We zitten nu 10 graden boven de norm.”

Onverwachte hitte: tekort aan strandwachten Doordat het zo laat in het jaar nog zo warm is, kampt de reddingsbrigade met een tekort aan strandwachten. ,,Op heel veel plekken in het land wordt gewerkt met vrijwilligers, of soms studenten of tijdelijke werkkrachten", zegt Ernst Brokmeier van de Reddingsbrigade Nederland. ,,Dat loopt vaak tot het laatste weekend van de zomervakantie.” Daarna zijn vooral doordeweeks geen mensen beschikbaar. Bovendien gaan posten soms dicht voor de rest van het jaar, omdat het seizoen ten einde is. Meestal is dat geen probleem, zegt Brokmeier. ,,Maar nu is wel een beetje de angst dat, omdat augustus relatief slecht was, wat meer mensen zeggen: laten we maar even dat snipperdagje nemen en naar het strand gaan.’’ Dat betekent dat er op sommige plekken geen, en op sommige plekken minder lifeguards aanwezig zijn. De reddingsbrigade pleit daarom voor extra waakzaamheid: ,,Let goed op jezelf, ga nooit alleen zwemmen, en ga niet dieper dan je knieën als je niet kunt zwemmen.” Op welke plekken er vooral krapte is, kan Brokmeier niet zeggen. Er wordt geprobeerd zoveel mogelijk mensen beschikbaar te hebben: ,,Ik weet dat het op heel veel plekken in interne appgroepen rondgaat: de een heeft de ochtend vrij, de ander kan de middag, zo probeert men met elkaar toch een aantal lifeguards beschikbaar te hebben.”

Volledig scherm Het is volop terrasweer deze week. © ANP / ANP