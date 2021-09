Herfst komt komende week op gang

Komende week blijft het mooi weer, maar de herfst begint op gang te komen. Met name in de kustgebieden is aan het einde van de week de wind vaak nadrukkelijk aanwezig en onstuimig weer niet uitgesloten. De temperatuur komt tijdens regen met moeite rond de 15 graden uit, alleen tijdens opklaringen wordt het nog 1 of 2 graden warmer.

Komende week borduurt wat weer betreft voort op het weer van de afgelopen periode. De temperatuur loopt vrij snel op en bereikt vooral landinwaarts in de loop van de dag ruimschoots de 20 graden, meldt weerman Wilfred Janssen van Weerplaza. ,,Het verschil met de afgelopen dagen is duidelijk de stevige wind. Boven land waait het matig. Langs de kust steekt een krachtige wind op.”

Morgenmiddag valt vanuit het westen enige tijd regen. Soms regent het stevig door en met name in het noordwestelijke kustgebied kunnen tijdens intensieve regenval ook windstoten voorkomen van 60 tot 80 kilometer per uur. ,,Achter de regen stroomt flink koudere lucht ons land binnen. Dat zullen we in de avonduren al merken, ook in de nacht naar dinsdag koelt het op veel plaatsen af tot ruim beneden 10 graden", aldus Janssen.

Koele lucht

Dinsdag krijgen we met overwegend droog en tamelijk rustig weer te maken. Zon en wolken wisselen elkaar af en alleen in het noordwesten van het land kan een lokale bui vallen. Door de koele lucht wordt het echter niet warmer dan een graad of 17.

Woensdag staat ons veel bewolking en vooral in de eerste helft van de dag ook enige tijd regen te wachten. In de loop van de dag krijgt de neerslag een meer buiig karakter, ook breekt de zon dan vaker door. Het waait weer stevig uit het westen en in de middag ligt het kwik rond 16 graden. Donderdag verloopt droog, maar later op de dag neemt de kans op regen wel duidelijk toe.

Het weekend is ronduit wisselvallig. Bewolking, buien en langdurige regen zijn op komt. ,,Het is dan ook niet vreemd dat vrijdag en in het weekend de wind vaak nadrukkelijk aanwezig is. De herfst begint op gang te komen, kun je haast zeggen", stelt Janssen.

