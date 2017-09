Herfst begint heerlijk

Nazomeren

De herfst start naar verwachting dus niet nat. Vrijdag om 22.02 uur staat de zon loodrecht boven de evenaar en zijn dag en nacht 'even lang': het begin van de astronomische herfst.



De zon is vrijdag misschien nog wat aarzelend aanwezig en in het westen kan 's middags zelfs enkele bui vallen, maar in het weekend breekt de zon goed door en lijkt het zelfs wel een beetje 'nazomeren'. Temperaturen variëren van 18 of 19 graden in het noorden tot wel 21 graden in het zuiden. ,,Zeer aangenaam dus. En er staat ook weinig wind, ideaal voor bijvoorbeeld een mooie wandeling in de natuur'', aldus meteoroloog Michiel Severin.