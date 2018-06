H&M heeft het zwaar, dus zetten ze in op meubels

H&M heeft het al enige tijd zwaar. De keten krijgt bergen kleding niet verkocht en heeft distributieproblemen. De grote collecties van moederbedrijf H&M, waar ook & Other Stories, Cos en Monki onder vallen, werden te weinig verkocht. Om het tijd te keren, wil het bedrijf investeren in het verbeteren van het assortiment, onlineverkoop en wil bovendien de beleving van de klant beter maken.



De uitbreiding van Home is een voorbeeld van het verbeterde assortiment. Retaildeskundige Paul Moers is niet positief over die ontwikkeling. ,,Ze kunnen beter eerst hun omzetproblemen oplossen, dan dat ze extra gaan investeren in een nieuwe tak van H&M Home. Verbeter liever het assortiment qua kleding en maak het design van de winkelinrichting beter", zegt hij. ,,Als ze voor een oorlog kiezen, kunnen ze beter de juiste kiezen, want die kunnen ze winnen." Volgens Moers was de winkel hier in het verleden hier sterker in. ,,Neem als voorbeeld de campagnes met wereldsterren. Hier liep het publiek voor warm en dat had een positief effect op de cijfers."