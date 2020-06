Hema bereikt akkoord met schuldeisers over structurele schuldverlaging

‘Cruciaal voor de toekomst’

Tjeerd Jegen, ceo van Hema: ,,De overeenkomst van vandaag vormt een belangrijke stap in de weg naar een financieel gezonde Hema en is cruciaal om de toekomst en de winstgevendheid van Hema op lange termijn veilig te stellen. Het was al lange tijd bekend dat een oplossing moest worden gevonden voor de loden last van de schulden waarmee Hema sinds 2014 kampte.” In dat jaar leed de winkelketen door eenmalige kosten een verlies van 189,2 miljoen euro.



,,De bestaande schuldenlast van Hema beperkte ons vermogen om onze strategische plannen uit te voeren en het werd duidelijk dat dit onze groei in de toekomst zou blijven beperken”, vervolgt Jegen. ,,Hoewel onze onderneming de afgelopen maanden veerkrachtig is geweest, heeft de Covid-19-pandemie de noodzaak om een oplossing te vinden voor onze schuldenpositie versneld. Met de aangekondigde overeenkomst kunnen we ons volledig richten op onze toekomst.”