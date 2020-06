Helpt ventileren tegen corona? Nederland negeert Duits advies frisse lucht

Yanil (16) moet onder dwang sorry zeggen en krijgt trap in gezicht: ‘Wie is de baas?’

16:02 Een 16-jarige jongen van Aziatische afkomst is afgelopen zondag flink mishandeld toen hij met zijn vrienden buiten in het zonnetje zat in een park bij Zaandam. De tiener kreeg een trap in zijn gezicht nadat hij meerdere keren werd uitgescholden voor onder meer ‘kankerchino’. Inmiddels zijn de beelden van de aanval honderdduizenden keren bekeken en wordt de 16-jarige Yanil overladen met steunbetuigingen van over de hele wereld.