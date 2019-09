Help! Ik ben gehackt, maar niemand mag het controleren

Imago­deskun­di­ge Zabeth van Veen over Frits Wester, longarts Hans in ‘t Veen en Ib Haarsma in De Ochtend Show to go

9 september RTV Rijnmond-hoofdredacteur Ib Haarsma, imagodeskundige Zabeth van Veen en longarts Hans in ‘t Veen zijn dinsdag 10 september te gast in De Ochtend Show to go. De show wordt gepresenteerd door Hila Noorzai en Manuel Venderbos en is vanaf 07.30 uur live zien op onze site en in de app.