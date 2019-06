Hells Angels in beroep tegen verbod

De rechtbank in Utrecht verbood eind mei in een civiele procedure de motorclub in Nederland. De Nederlandse tak wordt per direct ontbonden en verboden, de wereldwijde organisatie mag niet meer actief zijn in Nederland. Volgens de rechtbank heeft de motorclub een “geweldscultuur” die “kenmerkend en structureel” is en die de club kan worden aangerekend. “De organisatie Hells Angels is een gevaar voor de openbare orde”, aldus de rechtbank.