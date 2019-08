Helft sporters negeert hitte: oververhitting levensgevaarlijk

Hoewel sporten in een hittegolf misschien onverstandig klinkt, weigeren veel sporters hun routine aan te passen. De helft van de ruim 700 door het Rode Kruis ondervraagde sporters zegt op precies dezelfde manier door te sporten. Hoewel oververhitting een bekend begrip is onder de sporters, denkt 55 procent dat nooit te zullen overkomen. Toch geeft de helft toe de signalen van oververhitting niet te herkennen. Maar liefst 60 procent heeft geen idee wat te doen als een sporter in hun omgeving oververhit is geraakt.



Dat terwijl oververhitting levensgevaarlijk kan zijn, waarschuwt Peter Paul Tenthof van Noorden, hoofd evenementenhulpverlening van het Rode Kruis. ,,Oververhitting klinkt misschien niet ernstig, maar kan uiteindelijk leiden tot ernstige situaties als hitte-uitputting en een hitteberoerte.’’



Bij de Dam tot Damloop in 2014 overleed een 24-jarige man aan oververhitting. De student geneeskunde aan de UVA werd door medewerkers van het Rode Kruis opgevangen omdat hij bleek was en erg zweette. Zijn temperatuur bleek te zijn opgelopen tot 42,6 graden. Reanimatie mocht niet meer baten. Volgens zijn medestudenten was hij een heel fitte jongen. Twee jaar later overleed een 25-jarige hardloopster vanwege oververhitting, eveneens bij de Dam tot Damloop.