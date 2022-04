Helft Nederlanders zet verwarming lager door oorlog

Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van deze site onder duizend volwassen Nederlanders dat is uitgevoerd door Panel Inzicht. Energieprijzen schieten al sinds de zomer van vorig jaar omhoog. Dat was voor veel mensen al reden hun gedrag aan te passen. Gas, elektriciteit en benzine kosten Nederlanders honderden euro’s per maand extra, bleek onlangs nog uit cijfers van het CBS. De energierekening was in januari 86 procent hoger dan een jaar eerder.