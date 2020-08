Helft meer aanmeldingen bij studentenverenigingen

live twitter LIVE | Marengo-pro­ces onder druk, advocaat spreekt van ‘crisis in de opsporing’

27 augustus Advocaten halen donderdag hard uit naar het Openbaar Ministerie in het liquidatieproces Marengo. De zaak staat onder hoogspanning, nadat vorige week via deze nieuwssite bekend werd dat advocaten Nico Meijering en Leon van Kleef in de jacht op de toen nog voortvluchtige Ridouan Taghi tot in Dubai zijn geschaduwd. Verslaggever Yelle Tieleman is erbij en doet verslag. Zijn tweets zijn onderaan dit artikel te volgen.