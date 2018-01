Heleen Mees: ‘Justitie VS hield bankier hand boven het hoofd’

Haar carrière zit in het slop, haar naam is bezoedeld. De bekende econome en powerfeministe Heleen Mees kreeg last van nachtmerries, concentratiestoornissen en is haar levenslust verloren. Toch vraagt econome Heleen Mees heropening aan van haar strafzaak. Nieuw onderzoek, in handen van deze krant, toont volgens haar aan dat zij juist slachtoffer was in een pikante affaire met hoofdeconoom Willem Buiter van Citi Bank.

Mees werd in juli 2013 gearresteerd wegens het stalken van Willem Buiter. De getrouwde topbankier onderhield enige tijd een seksuele relatie met Mees – iets dat hij eerst toegaf en later weer betwistte. Toen Buiter duidelijk maakte dat hij bij zijn vrouw zou blijven, sloegen bij Mees de stoppen door. Ze zou hem hebben overstelpt met dreig-smsjes, foto’s van dode vogels en vooral héél veel naaktfoto’s.

Gewist

In honderden mails zou Mees 1.251 expliciete foto’s van zichzelf aan Buiter hebben gestuurd. Mees ontkende dat, maar Buiter kon kopieën van de foto’s tonen aan de aanklager van New York. De mails had hij naar eigen zeggen gewist.

Mees kreeg de foto’s niet onder ogen, totdat een verzoek tot openbaring van die gegevens haar jaren later toch het beeldmateriaal bracht. Forensisch onderzoek door het Nederlandse bureau SBV Forensics concludeert dat zij de bewuste foto’s niet gemaakt kan hebben. Haar handen waren op dat moment immers ‘elders’. Volgens Mees moeten de foto’s door Buiter zelf gemaakt zijn tijdens pikante Skypesessies waarin Mees zich voor de camera bevredigde.

Meineed

Mees stelt nu dat Buiter een strafbaar feit heeft gepleegd door de Skypesessies tegen haar wil op te nemen. In 2015 ontkende Buiter nog Skypesessies met Mees te hebben gehad, maar een 300 pagina’s tellend logboek uit Mees’ laptop kan dat eenvoudig onderuit halen, aldus haar verzoekschrift. De econome beticht Buiter daarom van het plegen van meineed.

De strafzaak tegen Heleen Mees werd in 2014 onder voorwaarden geseponeerd. Mees moest in therapie gaan en stoppen met het belagen van Buiter. Toen ze aan die voorwaarden voldeed, was de zaak afgedaan. Met het forensisch onderzoek in handen wil Heleen Mees nu de strafzaak heropenen, om van de aantekening achter haar naam te komen.

Klassenjustitie