Hele onderwijs trapt op de rem: acties verspreiden zich als een olievlek

Militair vrijgesproken van ontucht met slapende collega

18:20 Een dertigjarige militair is vrijgesproken van ontuchtige handelingen. De militaire rechtbank in Arnhem vindt zijn handelswijze 'onacceptabel en strafwaardig' maar veroordeelde hem toch niet. Er was volgens de rechtbank niet bewezen vindt dat de betrokken vrouw sliep of een verminderd bewustzijn had toen het gebeurde.