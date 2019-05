‘Held’ Wesley duwt brandende auto weg bij tankstation Wezep: ‘Dat ding moest hier weg’

Meijer werkt in Waddinxveen en rijdt in de weekenden regelmatig op en neer naar Groningen. Deze nacht vertrekt hij al vroeg om zich weer op zijn werk te kunnen melden. Totdat zijn auto raar begint te sputteren. ,,Bij het tankstation langs de A28 bij Wezep besluit ik te stoppen. Ik zet de auto precies naast een pomp neer. Daar is mooi wat licht, waar ik even kan kijken wat er aan de hand is. Ik laat de wagen even afkoelen’’, somt hij een paar uur later de gebeurtenissen op.