Heitje voor karweitje werd twee jonge meisjes (8) in Coevorden fataal: ‘Het is verschrikkelijk’

Het verdriet in Coevorden is groot na het overlijden van twee 8-jarige meisjes door een aanrijding met een auto. De slachtoffers en een ander meisje wilden aan het eind van de middag, waarschijnlijk te voet, een 80-kilometerweg oversteken toen het ongeluk gebeurde. Twee meisjes werden aangereden.

Volgens een gemeentewoordvoerster heeft het drama een grote impact op omwonenden. ,,Want het gebeurde in een klein buurtschap, Weijerswold, vlakbij Coevorden. Het is echt heel erg wat er is gebeurd.”

Burgemeester Bert Bouwmeester van Coevorden kan niet in woorden vatten hoe tragisch het incident is. ,,Dit heeft zoveel impact op veel levens. Kinderen die op een mooie voorjaarsdag in de schoolvakantie aan het spelen zijn en dan gebeurt dit. Het is verschrikkelijk.”

Bouwmeester heeft contact gehad met één van de twee getroffen gezinnen. Via de hulpdiensten heeft de burgemeester de nabestaanden laten weten dat hij het graag hoort als de gemeente iets kan betekenen.

Heitje voor karweitje

De meisjes waren op weg omdat ze heitje voor karweitje deden, schrijft Dagblad van het Noorden. Volgens een ooggetuige die het dagblad sprak, reed de auto opmerkelijk langzaam. Mogelijk zagen de meisjes de auto toch over het hoofd. Een derde kind werd volgens de politie niet geraakt.

De bestuurster van de auto, een 86-jarige vrouw, is meegenomen naar het politiebureau voor verhoor. Achter haar reed een 19-jarige vrouw, die mogelijk ook betrokken is geweest bij de aanrijding. Zij heeft een verklaring bij de politie afgelegd. De politie doet verder onderzoek naar het ongeval. Voor getuigen is slachtofferhulp beschikbaar.

De slachtoffers komen volgens Eric van Oosterhout, burgemeester van Emmen, uit Coevorden en Emmen. Hij sprak gisteren van een afschuwelijk ongeluk.

Verschillende basisscholen

Dagblad van het Noorden sprak de ooggetuigen die dinsdagmiddag eerste hulp hebben verleend. ,,Het was een verschrikking”, zegt een vrouw. ,, Ik heb misschien wel een uur lang geprobeerd een van de meisjes te reanimeren.” Later kwamen er massaal hulpdiensten op af, er werden twee traumahelikopters opgeroepen. De getuigen kwamen woensdagochtend weer samen bij de Europaweg, waar het ongeluk gebeurde, om het verdriet te delen.

De twee meisjes zaten op verschillende basisscholen. De gemeentewoordvoerster kan zich voorstellen dat die nu de deuren openen voor rouwverwerking. Het is deze week voorjaarsvakantie voor de scholen in het noorden.