Heinekenontvoerder geeft onthullende details prijs over geruchtmakende bankovervallen

Een eerder teruggetrokken boek over Heinekenontvoerder Jan Boellaard ligt sinds vandaag alsnog in de winkels. Het boek geeft de details prijs van een serie geruchtmakende bankovervallen waarvoor Boellaard, Frans Meijer en Cor van Hout nooit zijn veroordeeld.

Het boek Wij Willen Gangster Worden, waarvan een voorpublicatie morgen te lezen is op deze site, is geschreven door Jan Boellaards acht jaar jongere broer George. In 2013 stond Jan Boellaard voor zijn deur met een verhuisdoos, waarin zijn memoires zaten. ,,Vijf ordners”, zei hij erbij. ,,Het kan zo naar Hollywood.”

In het boek bekent Jan Boellaard betrokkenheid bij een serie bankovervallen in de jaren 70, dus ruim voor de Heinekenontvoering uit 1983. De eerste overval was in 1974. Cor van Hout was toen nog maar 16 jaar oud en droeg een dubbele jas om zijn tengere postuur te verhullen. Boellaard en Meijer hadden nog een baan in die tijd en moesten zich ziek melden om onder meer voorverkenningen te doen.

Speedbootoverval

Willem Holleeder was in die jaren nog niet aangesloten bij de criminele groep, die zich Epancratius noemde. De overvallen waren extreem goed voorbereid en het drietal is er nooit voor gepakt. Pas na de Heinekenontvoering legde de politie een link met het drietal uit de Amsterdamse Staatsliedenbuurt. Vanwege juridische haken en ogen konden ze niet meer veroordeeld worden.

De bankoverval die het meeste stof deed opwaaien, was die op het gemeentegirokantoor aan het Singel in Amsterdam in 1976. Het drietal stormde naar binnen met automatische wapens en joeg bankpersoneel en klanten de stuipen op het lijf. Om uit het centrum van Amsterdam te ontkomen, hadden ze een gestolen speedboot aangemeerd. Al schietend vanaf die boot vluchtten ze over de Amsterdamse grachten.

Boellaard, Meijer en Van Hout hebben altijd gezwegen over hun criminele aanloop naar de ontvoering van Freddy Heineken en zijn chauffeur Ab Doderer. Voor het eerst wordt ook die periode van binnenuit beschreven. Nadat Jan Boellaard in 1994 na een wilde achtervolging een douanier had doodgeschoten, schreef hij in de gevangenis zijn memoires. Het zijn in totaal 1500 pagina’s, waarin hij beschrijft hoe hij vriendschap sloot met Meijer en Van Hout. Onder de leus ‘wie niet steelt of erft, zal werken tot hij sterft’ pleegden de drie hun eerste inbraken.

Ophef rond publicatie

Historicus George Boellaard schrijft de verhalen op met het begrip van een broer, maar is ook niet kritiekloos. Hij beschrijft Jan Boellaard als gul en joviaal, maar ook als een onaangenaam mens. Het eerste deel, over de jaren 1966 tot 1977, geeft een beter inzicht in de criminele ontwikkeling van de Heinekenontvoerders. George en Jan Boellaard vullen een nauwelijks beschreven hoofdstuk uit de misdaadgeschiedenis in. Een tweede deel over de jaren richting de Heinekenontvoering is ook in de maak. Daarin gaat Boellaard onder meer in op de geruchtmakende overval op de Makro in Duivendrecht in 1980.

Wij Willen Gangster Worden is in stilte door uitgeverij Just Publishers gedrukt en in de boekhandels verspreid. Het boek zou in 2019 al uitkomen bij uitgeverij Lebowski, maar vlak voor verschijning trok Jan Boellaard het boek om onbekende redenen terug. ,,Ik wil de vuile was niet buiten hangen”, was toen zijn enige commentaar. Kort daarna stapten Astrid Holleeder en misdaadverslaggever John van den Heuvel op bij Lebowski en stopte de uitgever met de afdeling True Crime.

Volledig scherm Heineken-ontvoerders Willem Holleeder, Cor van Hout, Jan Boellaard en Frans Meijer. Holleeder zou zich pas in 1981 aansluiten bij de vriendengroep, die daarvoor al een serie geruchtmakende overvallen had gepleegd. © privébeeld

