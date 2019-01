Heinekenontvoerder Frans Meijer voor de rechter

Meijer en zijn zoon waren op 2 oktober in de Amsterdamse Staatsliedenbuurt. Een buurtbewoner waarschuwde de politie omdat het tweetal zich verdacht zou hebben gedragen. Toen een motoragent ter plaatse kwam, sloegen de mannen op de vlucht. Meijer zou een wapen hebben getrokken, waarop de motoragent hem neerschoot. Meijers zoon gaf zich over.



De voorbereiding van een misdrijf zou onder meer blijken uit spullen die bij de verdachten zijn aangetroffen. Behalve het vuurwapen gaat het om onder meer kogelvrije vesten, een zogeheten jammer (stoorzender) en plaksnorren.



Frans Meijer was in 1983 verantwoordelijk, met onder anderen Jan B., Willem Holleeder en Cor van Hout, voor de ontvoering van biermagnaat Freddy Heineken en diens chauffeur. Meijer ontsnapte in 1985 uit het Pieter Baan Centrum, de observatiekliniek van justitie. In 1994 spoorde Peter R. de Vries hem op in Paraguay, waar hij een nieuw leven was begonnen. Na lang touwtrekken is hij in 2002 aan Nederland uitgeleverd om zijn straf voor de ontvoering uit te zitten. In 2005 kwam hij vrij.