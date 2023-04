Hein is getuige van dodelijk drama met parachutist bij Teuge: 'Ik wist direct dat het foute boel was’

Lagere straffen door deals in rechtbank: ‘Maar je gaat niet onderhande­len in moordzaak’

In de strijd tegen de zwaar overbelaste strafrechtketen gooien Openbaar Ministerie (OM) en advocaten het in rechtszaken steeds vaker op een akkoordje. Het aantal deals, waarbij de verdachte een lagere straf krijgt, neemt dit jaar een enorme vlucht. „Terwijl wij verzanden in lange procedures, wordt in de haven gewoon de cocaïne uitgeladen.”