Heftige videobeelden getoond van doodschieten Humeyra: Bekir buigt over haar heen en schiet

hoger beroep / updateDe familie van de 2,5 jaar geleden doodgeschoten tiener Humeyra heeft niet naar de zeer heftige videobeelden gekeken die van de moord zijn gemaakt. De beelden zijn vandaag tijdens het hoger beroep voor het eerst getoond om de vraag te kunnen beantwoorden of hier sprake was van moord of het juridisch minder zware doodslag. De familie verliet, zoals was afgesproken, vlak voor het tonen van de beelden de rechtszaal.

Op de beelden is te zien hoe Humeyra het Designcollege in Rotterdam uitloopt. Bekir rijdt de straat in en zodra hij uitstapt en zij hem ziet, slaat ze meteen op de vlucht. Bekir rent er meteen achteraan. Beiden rennen de school in. Beelden van binnen het gebouw laten zien hoe Humeyra op de hielen wordt gezeten door Bekir die naar zijn broeksband grijpt. Even later bij de trap naar het fietsenhok is te zien hoe hij al met gestrekte armen rent. Ondertussen rennen andere scholieren hard weg, het gebouw uit.

Dan komt het vreselijkste moment: in het fietsenhok schiet Bekir meerdere keren op de dan al gevallen Humeyra. Hij loopt weg, maar komt terug en stapt over het meisje dat op haar buik ligt heen. En dan loopt Bekir het fietsenhok uit. Duidelijk is dat Bekir, al is het dan in enkele seconden, bewust en gericht op het al gevallen meisje schiet. Vlak daarvoor kijkt zij nog omhoog. Daarna schiet Bekir dus nog meerdere keren. Toch doet de verdachte er vandaag alles aan om uit te leggen dat hij Humeyra niet wilde doden. Op de beelden ziet het er totaal anders uit.

Korte relatie

Bekir E. (nu 34) schoot op 18 december 2018 de toen 16-jarige Humeyra dood, op haar school in Rotterdam, na haar maandenlang te hebben gestalkt en bedreigd. Zij had het na een korte relatie uitgemaakt toen ze ontdekte hoe oud hij was. Daarna brak een lange en angstige tijd aan voor Humeyra en haar familie. Het meisje werd meerdere malen belaagd door Bekir én met de dood bedreigd. Hij had ook een contactverbod gekregen, maar hield zich daar niet aan.

Volledig scherm Humeyra. © Eigen Foto Haar familie bracht en haalde haar zelfs naar en van school. Politie en justitie gingen te laks met haar aangiftes om, met een dramatische climax als gevolg. Terwijl de vader van Humeyra aan de ene kant op zijn dochter stond te wachten, schoot Bekir haar aan de andere kant van het gebouw dood.

‘Onlogisch’

Justitie eiste eind 2019 20 jaar cel voor moord, maar de rechtbank hield het bij doodslag en legde 14 jaar cel en tbs op. Want Bekir had in een opwelling gehandeld, vond de rechter: ,,Als je écht maanden rondloopt met een moordplan is het onlogisch om dat op klaarlichte dag op een school te doen.” Dat leidde tot woede bij de familie van Humeyra. Enkele familieleden waren zo woest dat ze de rechtszaal wilden binnenstormen. Familie en vrienden van het doodgeschoten meisje bonkten hard op de ramen van de volle publieke tribune, die boven de rechtszaal ligt. Mannen en vrouwen schreeuwden tegen E. toen hij de zaal werd uitgeleid.

Bekir deed tijdens die rechtszaak uit alle macht een poging de schuld bij Humeyra neer te leggen. Zij pestte hem, samen met een andere ex, zo vertelde hij toen. Niet zij, maar Bekir werd gepest en zelfs bedreigd, was zijn verhaal. Zijn exen probeerden hem voor stalking, bedreiging en mishandeling achter de tralies te krijgen, zei hij. Ook zei hij dat hij haar had leren kennen ‘als 20-jarig meisje’. ,,Dat stond op haar facebook.”

‘Wapen viel’

Bekir - die verminderd toerekeningsvatbaar is - herhaalde vanmorgen bij aanvang van de rechtszaak dat hij Humeyra niet wilde doden. Hij had het wapen bij zich en dat viel. ,,Als dat niet was gebeurd was ik niet uit de bocht gevlogen. Al weet ik dat het er op de beelden anders uitziet.” Het schieten ‘gebeurde gewoon’ toen zij ging rennen. ,,Ik wilde dat ze stopte met wegrennen.”

Het Openbaar Ministerie ging in beroep tegen de uitspraak. Maar ook Bekir tekende beroep aan en heeft in Yehudi Moszkowicz inmiddels een nieuwe advocaat. Die kwam tijdens de pro-formazitting met een bodyguard omdat hij zich onveilig zegt te voelen met de woedende familie van Humeyra in de buurt.

Volledig scherm Bekir E. © prive