Heerlijk lenteweekend: zon en hoge temperaturen

Op veel plaatsen in het land schijnt de zon vandaag al volop. Op sommige plaatsen is het zelfs 17 graden. Heerlijk weer om op een terrasje te zitten of een wandeling te maken. ,,Er vormen zich op enkele plaatsen stapelwolken, maar het is overwegend zonnig vandaag. Barbecuefans moeten nog wel even geduld hebben, zover is het helaas nog niet. Het koelt ’s avonds nog flink af. De warmste lucht zit in het zuiden van het land, daar koelt het niet verder af dan 5 graden ’s avonds. Maar in het midden en noorden van het land kan het ’s nachts slechts 2 of 3 graden Celsius worden’’, vertelt Wilfred Janssen van Weerplaza.