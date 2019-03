Heel Nederland ruziet? Dat valt reuze mee

Minder rokers, maar Marlboro nog steeds onbetwiste nummer 1 in de supermarkt

9:11 Nederland kent steeds minder rokers, maar in de cijfers van de supermarktomzet is daar vrij weinig van terug te zien. Sterker nog, onder de honderd grootste A-merken is sigarettenmerk Marlboro met een omzet van ruim 477 miljoen euro de onbetwiste nummer één.