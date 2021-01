Heel het land krijgt vandaag te maken met sneeuw en gladheid

De epidemie krimpt, maar gaat het hard genoeg?

13 januari Het aantal besmettingen daalt - eindelijk. Maar het is nog niet genoeg om met een gerust gevoel het verloop van de winter af te wachten. De ziekenhuizen liggen nog steeds akelig vol, de Britse variant ligt op de loer. Bovendien slagen we er maar net in om de befaamde ‘R’ onder de 1 te houden.