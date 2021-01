Heel Brabant kleurt wit door eerste sneeuw die blijft liggen, code geel van kracht

Brabant kleur wit

Er is veel gestrooid op wegen, toch waarschuwt het KNMI met code geel voor heel het land. Het verkeer moet rekening houden met gladheid. De sneeuw verlaat rond middernacht het oosten. Vanavond en in de nacht naar zondag kan er nog wel (mot)regen vallen, vooral in de oostelijke helft kan dit aanleiding geven tot ijzel. In het westen zal de gladheid in de nacht geleidelijk verdwijnen, in het oosten gebeurt dat pas in de loop van zondag.