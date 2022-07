Heeft heupoperatie bij kwetsbare oudere nog wel zin? ZGT-onderzoeker voorspelt kans op snel overlijden

Porno op de website en vechtpar­tij­en, het is hommeles op dit volkstuin­com­plex: ‘Een zooitje, wildwest’

Vechtpartijen, rechtszaken, politie bij vergaderingen. Het broeit op volkstuincomplex De Beukhoeve op Rotterdam-Zuid. Zo erg, dat de vereniging door de gemeente Rotterdam op ‘rood’ is gezet: het is er niet veilig. Bijna niemand durft erover te praten, de angstcultuur regeert. Over tuinders die rust willen en porno op de verenigingswebsite.

24 juli