Heeft een wolf een kalfje van boer Jos opgegeten? ‘We hebben botten gevonden, schrik zit er goed in’

AERDT - Boer Jos Bolk uit Aerdt mist een kalf. Opgegeten door een wolf, denkt de boer. Dat roofdier is namelijk al enkele malen gezien in het natuurgebied waar zijn koeien rondlopen.

De schrik zit er goed in bij Bolk. Een van zijn pasgeboren witte kalfjes is mogelijk opgegeten door een wolf, in de Bijlandse Waard. Maandagmiddag zijn er zelfs botten gevonden in het gebied waar zijn kudde natuurkoeien loopt.



,,Zondag miste ik twee kalfjes. Waarschijnlijk zijn de twee samen het rietmoeras ingejaagd door een wolf. Daar heeft de wolf vermoedelijk zijn buik volgegeten. Gelukkig is er een teruggekomen, het tweede kalf heeft hij denk ik niet meer nodig gehad”, zegt Bolk.

Vierhonderd koeien en kalveren

Er lopen ongeveer vierhonderd koeien en kalveren op de 350 hectare land van Bolk. Die dieren lopen vlak bij of zelfs in het Natura 2000-gebied Rijntakken. In dit forse gebied dat onder meer rondom de Rijn, de Waal en de IJssel loopt, is de afgelopen dagen meerdere keren een wolf gezien.



,,Daar zijn ook filmbeelden van. Ik kreeg die maandagmorgen te zien en ben direct naar de kudde gegaan om te kijken of alles in orde was. Niet dus, ik miste twee kalfjes”, zegt Bolk.

Het kalf dat is verdwenen bij recreatieplas De Bijland was ongeveer een dag oud. Bolk baalt enorm en inmiddels staan al zijn koeien en kalveren veilig binnen. ,,Dit is waar ik al jaren voor waarschuw. Wij leveren eerlijk rundvlees voor slagers en particulieren. Onze dieren leven in de natuur. Maar hoelang kan deze wijze van bedrijfsvoering nog? Hoe veilig is het voor vee buiten?”

Dat er wolven lopen bij Aerdt weet Wilke Schoemaker, beheerder van Twickel. ,,Ik heb er circa drie jaar geleden zelf eentje gezien. Ze komen bij Babberich het land in en trekken door. De Liemers is voor de wolf nog niet interessant genoeg als leefgebied”, zegt hij.

Dna-monster

Dinsdagmorgen heeft Bolk bezoek gehad van BIJ12, de organisatie die onder meer de schade afhandelt die wolven veroorzaken. Er is gezocht naar pootafdrukken en er is dna-materiaal verzameld. Daaruit moet duidelijk worden of het inderdaad om een wolf ging.



Bolk: ,,Ik heb de botten laten zien en er zijn monsters afgenomen. De kans is best groot dat de monsters vervuild zijn, want er lopen in dit natuurgebied ook veel honden. Het dna van de wolf en de hond lijkt veel op elkaar.”

De wolf wordt op steeds meer plekken in Nederland gezien. Het aantal door BIJ12 geregistreerde waarnemingen van het beschermde dier neemt toe en er verschijnen ook steeds meer filmpjes online van wolven in woonwijken, zoals recent in Huissen. Niet alleen Bolk maakt zich zorgen, diverse inwoners van de Liemerse dorpen als Westervoort, Groessen en Duiven vrezen een confrontatie.

De wolf is de afgelopen dagen op verschillende plekken in de Liemers gezien, zo ook dinsdagmorgen nog op de Klapstraat in Westervoort, zo meldt Karlo Bolder van nieuwssite Westervoort Plaza. ‘Mijn kinderen spelen graag buiten, maar ik vind dit geen prettig idee’, reageert een Westervoorter.

Wolf op vier plekken in Nederland Volledig scherm Close up van een wolf. © Getty Images/iStockphoto De wolf leeft nu op vier plekken in Nederland. Op de Veluwe leven een roedel met jongen, een paartje en een individuele wolf. Ook in de omgeving van Eindhoven heeft zich een solitaire wolf gevestigd. ,,Het is enorm snel gegaan met de wolf in Nederland. In 2018 vestigde de eerste zich hier en nu leeft het dier al op vier plekken in ons land”, zegt Glenn Lelieveld van Wolven in Nederland. Volgens hem is het een kwestie van tijd voor de wolf zich ook definitief vestigt in de Achterhoek. ,,Wanneer, dat is niet te voorspellen. Het kan over een week zijn, over een maand of pas over een jaar. Maar het is naïef om te denken dat het nooit gebeurt.” Angst voor de wolf hoeft niemand te hebben, aldus Lelieveld. ,,De wolf is een vluchtdier met een verstoringsafstand van zo’n 100 meter. Zal hij je zien binnen die afstand, dan loopt het dier vrijwel zeker weg. Ook honden zal hij niet zomaar aanvallen: dat is op de Veluwe nog nooit gebeurd. En ook in Duitsland, waar de wolf op liefst tweehonderd plekken leeft, zijn daar geen gevallen van bekend.”