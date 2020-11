‘Heb n hoer naar de tyfus getrapt', appte Kees M. naar zijn vriend

,,Ze heeft thuis al een kind,” vertelt Elaheh in de verhoorkamer van de politie over de vrouw naast wie ze achter het raam staat. De Duitse sekswerker kent haar collega als een ‘lieve meid’ die zonder pooier werkt. ,,Ze heeft het geld niet nodig. Ze had geen geldproblemen. Ze houdt van feestjes.” De vrouw die zij kent onder de naam Gabriëlla is elf dagen daarvoor met zwaar hersenletsel overgebracht naar het AMC. Haar klant, Volendammer Kees M., is aangehouden voor poging tot doodslag. Dinsdag staat hij voor de rechter.