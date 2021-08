Harskamp zamelt knuffels en kleren in voor Afghaanse evacués: ‘Niet iedereen is zoals die relschoppers’

Rijksmuse­um bemachtigt werk van beroemde beeldhou­wer Claus Sluter

25 augustus Het Rijksmuseum in Amsterdam heeft een sculptuur bemachtigd van Claus Sluter (ca. 1384-1482). Hij wordt gezien als de grondlegger van de Nederlandse beeldhouwkunst. Volgens het museum is dit het eerste werk van zijn hand in een Nederlandse collectie. De sculptuur Calvarie is met ingang van vandaag te zien.