Harry’s opa koos overtuigd voor de NSB, maar daar hadden ze in Wassenaar weinig moeite mee

Rotterdam Laatste finisher van de marathon altijd een fenomeen (maar dat word je niet zomaar)

Confetti, een juichende menigte, bloemen van de burgemeester en You’ll Never Walk Alone schallend door de speakers. Nee, dit is niet de beschrijving van het moment dat de winnaar komende zondag de eindstreep van de Marathon van Rotterdam bereikt, maar juist de laatste deelnemer. De ‘laatste lopert’ is uitgegroeid tot een ‘oerrotterdams’ fenomeen. Maar laatste loper word je niet zomaar.

6 april