Harry (56) zet thermostaat nooit hoger dan 8 graden

Met een jaarverbruik van 100 m3 gas en 900 kWh is Snijders weinig kwijt aan energiekosten. De koelkast staat bijna nooit aan, omdat het in de keuken vaak kouder is dan in de koelkast. Lang ondergoed heeft hij niet meer nodig, wel draagt hij binnenshuis soms een muts. Zijn vriendin heeft er meer moeite mee. „Die houdt haar jas aan als ze hier komt. Anders zit ze te blauwbekken. Soms doe ik de houtkachel wel aan als ik weet dat ze komt.”



Snijders bekent dat hij van huis uit ‘een beetje dwars’ is. „Ik hou wel van een experiment. Heb ook weleens overwogen om een oproep in de krant te plaatsen voor mensen die samen met mij dit experiment willen doen. Ooit heb ik het ziekenhuis gevraagd mij te onderzoeken. Wat is er met mijn lichaam gebeurd dat ik geen last heb van de kou? Ben ik alleen dikker geworden? Ik denk echt dat er iets met mijn lichaam is gebeurd. Het is niet alleen kleding of stoerheid.”



„Van het ziekenhuis heb ik nooit een reactie gehad. Mijn omgeving is er nu wel aan gewend. Ik lijd zeker niet meer kou dan anderen. Van kou word je ook harder.” Dat blijkt als Snijders vijf minuten buiten in de kou heeft gestaan met slechts zijn poloshirtje aan. Zelfs dan is er amper kippenvel zichtbaar op zijn onderarm.