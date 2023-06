Harm is tegen AZC, maar hoe groot is de overlast in zijn dorp van asielzoekers? Shula zoekt het uit

Leegstand in grootste overdekte winkelcen­trum van ons land: gaat het nou toch mis met luxe Mall?

Gaat het nou toch nog mis in de Mall of the Netherlands? Omwonenden die er vaak komen, verbazen zich op sociale media over de leegstand in het grootste overdekte winkelcentrum van ons land. Eerder dit jaar was er ook veel ophef over huurders die vertrokken. Maar de Mall zelf bezweert dat er niet veel aan de hand is. Hoe zit het nou?