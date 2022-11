Harm (54) is schuldig aan dodelijk ongeluk met steppende Roan (6): ‘Veel te jong uit het leven gerukt’

met video Politie vindt 350.000 kilo zwaar illegaal vuurwerk, grootste vangst ooit

De Nederlandse politie heeft in Duitsland de grootste vuurwerkvangst ooit gedaan. Over de grens vonden agenten 350.000 kilo zwaar illegaal explosief vuurwerk dat bestemd was voor Nederland. Het vuurwerk zou enkele miljoenen euro's waard zijn.

9 november