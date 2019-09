Harm (47) na jarenlange gevangenisstraf vrijgelaten uit Chinese cel

Harm Fitié uit Almkerk is na een jarenlange gevangenisstraf in China vrijgelaten. De 47-jarige Fitié heeft drie maanden eerder dan verwacht zijn Chinese cel kunnen verlaten, zo maken familie en vrienden vandaag bekend via een facebookbericht. Vader Axel Fitié laat in een korte reactie weten dat zijn zoon sinds 7 augustus al terug is in Europa. ,,We hebben er voor gekozen dat stil te houden om te zien hoe het allemaal loopt.”

De afgelopen jaren heeft vader Fitié samen zijn zoons Franse vriendin Diane Vandesmet en vrienden volop actie gevoerd om Harm terug naar Nederland te krijgen.

De nachtmerrie voor de in Woudrichem en Almkerk opgegroeide Harm Fitié en zijn familie begint op 6 mei 2015. Hij werkt in Peking als accountmanager voor het bedrijf Feed Innovation Services, dat zijn vader oprichtte. Samen met zijn Franse vriendin Diane Vandesmet woont hij in een gemêleerde maar sfeervolle wijk in Peking. Op die bewuste dag horen ze ‘s avonds op hun dakterras hun luidruchtige buurman die stomdronken is. Harm gaat er naar toe vraagt of het wat zachter kan. De buurman wordt boos en valt drie meter naar beneden. Zijn vriendin Diane ziet Harm naar het steegje achter hun huis stormen om mond- op-mondbeademing toe te passen. De volgende ochtend overlijdt de buurman alsnog aan de gevolgen van de val en wordt Fitié opgepakt op verdenking dat hij de man geslagen zou hebben.

Onschuldig

Fitié zegt steeds gesteld onschuldig te zijn. De buurman zou volgens hem van het drie meter hoge dakterras zijn gevallen, nadat hij hem had gevraagd stil te zijn. De buurman, die een torenhoog alcoholpromillage bleek te hebben, stond op een plek waar geen hek is. Maar de zoon van de Chinees vertelt een ander verhaal: zijn vader zou hem, net voordat hij buiten bewustzijn raakte, hebben gezegd dat Fitié (‘de buitenlander’) hem had geduwd.

Een jaar na de val wordt Harm Fitié veroordeeld tot twaalf jaar cel. De familie is verbijsterd. ,,De zaak rammelde aan alle kanten’’, stelt vader Alex Fitié dan. Vanaf dat moment zijn familie en vrienden druk uitblijven oefenen.

Ook de Nederlandse ambassadeur in China, Ron Keller, schrikt op dat moment van de uitspraak. Hij zegt de familie alle steun toe, en die komt er ook. Ambassademedewerkers bezoeken Fitié veelvuldig in zijn cel, krijgen geregeld dat hij vaker naar buiten mag en geven de familie het gevoel dat er voor hem gevochten wordt.

Sterke twijfels

Het ministerie van Buitenlandse Zaken krijgt zelfs zulke sterke twijfels bij de rechtsgang, dat het overgaat tot een zeldzame stap: het inschakelen van een vertrouwensadvocaat, die de zaak onderzoekt en er een eigen rapport over schrijft. Nederland doet dat maar een paar keer per jaar, terwijl ruim 2.000 Nederlanders in het buitenland gevangen zitten. In China heeft Nederland de maatregel zelfs nog nooit genomen, zegt Daphne Kerremans van het ministerie van Buitenlandse Zaken. ,,We doen dit alleen als we serieuze redenen hebben om te twijfelen aan een eerlijke rechtsgang. En die hadden we hier.’’