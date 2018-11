Haringvlietsluizen na 47 jaar open: ‘een historisch moment’

Minister Cora van Nieuwenhuizen verricht vanmiddag vanaf een boot op het Haringvliet de symbolische openingshandeling. Omdat de waterstand in de achterliggende rivieren vanwege de droogte nog te laag is, konden de sluizen vandaag nog niet echt open. Dat mocht de pret bij de natuurorganisaties, die hier al jaren mee bezig zijn, niet drukken.

,,Natuurliefhebbers hebben lang uitgezien naar deze dag. Vissen stoten niet langer hun neus tegen een dichte dam. Diverse landen hebben stroomopwaarts al belangrijke barrières geslecht en omstandigheden voor vissen verbeterd. Nu de voordeur open gaat, kunnen ze weer tussen de zee en rivier trekken. Het openen van de Haringvlietdam is een cruciale stap in het herstel van de dynamische delta die het Haringvliet ooit was”, zegt directeur Marc van den Tweel van Natuurmonumenten. Ook trekvogels zullen van de maatregel profiteren, verwacht hij.

Verbinding met Noordzee

De aanleg van de Haringvlietdam in 1971 zorgde ervoor dat de Rijn en de Maas hun directe verbinding met de Noordzee kwijtraakten. Het unieke leven in dit gebied kwam daardoor tot stilstand. Het Haringvliet werd niet alleen zoet, maar ook het getij viel weg. Trekvissen konden er niet meer in en veel kustvogels en andere planten- en diersoorten verdwenen. Door de sluizen op een kier te zetten, ontstaat er weer een natuurlijke overgang van zoet rivierwater naar zout zeewater, met een oer-Hollandse delta tot gevolg.

Organisaties als Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Sportvisserij Nederland, Vogelbescherming Nederland en het Wereld Natuur Fonds treffen al vier jaar lang voorbereidingen voor dit moment. De afgelopen jaren is onder meer 100 hectare drooggevallen natuur aangepakt en kan het water van het Haringvliet door het herstel van oude kreken de natuurgebieden weer in en uit stromen. Ook is er een nieuw vogel – en viseiland (Bliek) aangelegd in het water en zijn op meerdere plekken steigers aangelegd om de natuur in het Haringvliet toegankelijk te maken voor het publiek. Verder is er een vaarverbinding (Waterbus) gecreëerd vanuit Rotterdam en Dordrecht zodat mensen Haringvliet kunnen bezoeken.