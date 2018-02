Hardnekkige piemel verschijnt weer op brug in Vriezenveen

Maar nu de zon er fel op schijnt, is de penis goed te zien. „Ik ben er aan gewend geraakt, maar nu je het zegt... het lijkt wel alsof 'ie terugkeert, alsof je hem nu weer beter ziet. Ze zullen toch weer actie moeten ondernemen.” Opmerkingen heeft de vrolijke brugwachter er nooit over gehad, laat staan dat hij er last van heeft. „Ik vind het wel een geinig iets, eigenlijk”, besluit hij. „Echt een kwajongensstreek.”



Petra Timmer, woordvoerder van de provincie, vindt de gekalkte piemel niet grappig. „Het is niet leuk, het is ook niet om te lachen. Het is gewoon zonde, want het is een openbare voorziening. We hopen ook dat het niet weer gebeurt.”



Timmer laat weten dat de provincie na het weekend gaat proberen om de creatie van de brug te verwijderen.