Harderwijk: protestmars Nederland in Verzet mag doorgaan, maar niet langs woning minister

De burgemeester van Harderwijk heeft na overleg met politie en openbaar ministerie besloten dat de demonstratie van Nederland in Verzet vanavond doorgaat. Om veiligheidsredenen is er een noodverordening van kracht en zal de route niet langs woningen van stikstofminister Christianne van der Wal en activist Norbert Dikkeboom gaan.

Dat laatste was oorspronkelijk wel het plan van de organisatie. Voor het gebied rond de woning van stikstofminister Van der Wal was al een noodverordening van kracht nadat protesterende boeren de woning tot drie keer toe belaagden. Norbert Dikkeboom is de initiator van de massa-aangifte tegen voorman Willem Engel van actiegroep Viruswaarheid. De actiegroep Nederland in Verzet protesteerde maandenlang tegen de corona-maatregelen en sluit zich nu ook aan bij het Boerenprotest tegen de stikstofplannen van het kabinet.

De definitieve route van de demonstratie en de voorwaarden waaronder die plaatsvindt, worden vanmiddag besproken tussen de autoriteiten en de organisatie. Vanwege de demonstratie is er vanaf 16.00 uur een noodverordening van kracht voor de hele gemeente Harderwijk. De verordening blijft twaalf uur van kracht tot 2 juli om 04.00 uur. Dit geeft de politie de mogelijkheid om, wanneer dat nodig is, preventief te fouilleren. Ook kan de politie mensen verzoeken de gemeente Harderwijk te verlaten.

Vrijheid van meningsuiting

Burgemeester Van Schaik van Harderwijk over het verlenen van toestemming voor de demonstratie: ,,Vrijheid van meningsuiting is in Nederland een groot goed. Ik zal daarom meewerken aan het toestaan van een demonstratie binnen onze gemeentegrenzen. Er is mij, met de onrust eerder deze week in Hierden nog vers in het geheugen, veel aan gelegen de openbare orde en veiligheid te waarborgen.’’

Coronademonstranten steunen boerenprotest

De demonstratie wordt georganiseerd door Michel Reijinga van Nederland in Verzet. Hij werd tijdens de coronapandemie bekend als de man achter de ‘koffiedrink’-demonstraties op het Museumplein in Amsterdam. Die bijeenkomsten waren gericht tegen de coronamaatregelen. Nu steunt Nederland in Verzet de boerenprotesten. ,,Ik voer al sinds 2018 actie tegen wanbeleid van het kabinet. Vorig jaar noemden ze me een coronawappie, nu zal ik wel een stikfstofwappie zijn, maar ik ga door”, zei Reijinga gisteren nog tegen deze site.

