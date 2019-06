Harde wind zorgt voor overlast: evenementen afgelast, vluchten geschrapt

De harde wind zorgt door het hele land voor problemen. De dijk tussen Enkhuizen en Lelystad is afgesloten omdat de wind veel zand de dijk op heeft geblazen. Waarschijnlijk is de dijk tot het begin van de avond afgesloten. De organisatie van The Hague Pride heeft alle activiteiten voor 17.00 uur afgeblazen, alles daarna vindt wel doorgang. Dat betekent dat de Pride Walk en Royal Rainbow Parade zijn geannuleerd. Evenementen als muziekfestival Pleinvrees en festival Drift in Nijmegen hebben hun programma voor vandaag geschrapt. Ook het Kaas & Couscousfestival in Gouda, de Cuneradag in Rhenen en Band in de Tent in Culemborg zijn afgelast.

Diana Woei van Weerplaza begrijpt het wel: ,,Het waait vandaag in heel Nederland vrij hard tot stormachtig, met overal windkracht vijf of zes. Langs de kust is dat zelfs windkracht zeven of acht, met windstoten tot zo'n negentig kilometer per uur. Met tenten kan dat gevaarlijk zijn.’’

Ook het vliegverkeer op Schiphol heeft last van de harde wind. KLM heeft zestien vluchten geannuleerd en reizigers moeten rekening houden met vertraging als gevolg van de sterke zuidwestenwind, een ongunstige hoek voor de vluchten. De vertraging varieert van ongeveer een half uur tot een uur met een enkele uitschieter.

De zon, die zich vorig weekend nog goed liet zien, krijgt vandaag amper de ruimte. ,,Er is veel bewolking. Het regent ook veel, vooral in het noorden van het land. In de loop van de avond wordt het rustiger in het zuiden en later ook in het noorden van het land. Veel warmer dan 18 graden zal het niet worden vandaag’’, denkt Woei.

Opklaringen

Maar niet getreurd, want het wordt beter. ,,Het weer is morgen een stuk rustiger. Er zou later op de dag een enkele bui kunnen vallen, maar het is overwegend droog. Bovendien zijn er minder windstoten en wordt het warmer dan vandaag, zo'n 21 graden.”

Wie denkt op Tweede Pinksterdag lekker in de tuin te gaan werken heeft het mis. Er vallen dan juist weer meer buien, met name in de middag en de avond. De dagen erna klaart het weer op en ligt de temperatuur rond 20 graden.

Weer om te kitesurfen