Hans woont nu samen met Oekraïense Masja: ‘Welcome to Holland, you are safe here’

Vanaf het donker van de parkeerplaats ziet de bar van Hotel van der Valk Princeville er benijdenswaardig warm uit. Het is zaterdagavond half elf, de coronabeperkingen zijn voorbij en binnen in Brabant is het weer ouderwets gezellig. Maar daarvoor is het nu niet het moment. Het is nu wachten op een huurbusje dat elk moment kan arriveren, na een rit van vijftien uur vanaf de Oekraïens-Poolse grens. Met daarin, als het goed is, Masja, 27, uit Kiev. Dat is alles wat over haar bekend is. Masja, 27, Kiev. En dat ze op de vlucht is voor Poetins artillerie natuurlijk.