Hans Kazán dook in goochelwereld vanwege ruziënde ouders: ‘Ben eigenlijk erg verlegen’

Hij werd 68 jaar geleden geboren in de Hackfortstraat. Maar dat is ook meteen bijna het enige wat Hans Kazàn kan vertellen over zijn prille jeugd in Moerwijk, Den Haag. Hij wil echt zijn best wel doen om daarover iets aardigs te zeggen, maar het lukt hem niet.



,,Mijn ouders gingen al jong uit elkaar. En vanaf dat moment – ik zal een jaar of 3 zijn geweest - werd ik voortdurend heen en weer geslingerd tussen twee mensen die elkaar niet konden luchten of zien.”