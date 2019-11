Handen af van Bridget, jullie kunnen alleen maar dromen van seks met zo’n vrouw

Er wordt vaak geroepen dat de emancipatie voltooid is en feminisme niet meer nodig. En soms zijn er periodes waarin je dat bijna gaat geloven, maar in zo’n periode zitten we nu overduidelijk niet. Kijk maar even naar de reacties op het in feite onbenullige nieuwtje dat André Hazes junior, zoon van en troetelbaby van de roddelpers, zijn zestien jaar oudere vriendin heeft vervangen door een twintig jaar oudere, te weten Bridget Maasland.