Hamburgerbezorger gaat door het lint in Nijmegen en krijgt ontslag: ‘Dit gedrag is absurd’

Uiteindelijk werkt de man de agressieve bezorger tegen de grond, zo is te zien op de 11 seconden durende video. Het incident speelt zich af op de Bisschop Hamerstraat, schuin tegenover de Febo.



,,Dit soort gedrag is absurd. We tolereren dat absoluut niet, van niemand die bij ons werkt. Daarom is hij ontslagen.



,,We wisten al dat er een akkefietje was, maar zagen op de beelden pas hoe ernstig dat was”, zegt een woordvoerder van de Nijmeegse vestiging van de hamburgerketen.



‘Je moet me niet gek maken’

De video is afgelopen weekend op Dumpert verschenen en is al bijna 180.000 keer bekeken. Het incident speelt zich af op het zebrapad, waar beide mannen uit hun auto zijn gestapt. Mogelijk is hier eerst een aanrijding geweest tussen de twee.