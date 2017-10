Halsema wil niet praten over burgemeesterschap Amsterdam

,,Het is echt niet aan de orde'', zei Halsema vandaag in het tv-programma Buitenhof. ,,Er is geen vacature. We hebben een zieke burgemeester. Dat is al verdrietig genoeg.'' Ze noemde de vragen 'echt heel onplezierig'.



De opvolger van Van der Laan zou weleens uit de hoek van D66 of GroenLinks kunnen komen, klinkt het de laatste tijd in Amsterdam. Halsema zou dan kanshebber zijn. Sinds de ex-politica, die zeven jaar geleden uit de politiek stapte, voor dat ambt wordt genoemd, halen tegenstanders onder meer handtekeningen op tegen haar komst.