Halloween: Een echt Hollandse feestdag

COLUMNNynke de Jong schrijft een paar keer per week over wat haar bezighoudt.

Half Nederland bereidt zich vandaag voor op een avondje griezelen. Wat vijftien jaar geleden nog een feest was dat wij alleen maar kenden uit Amerikaanse televisieseries, is ineens een volwaardige Hollandse traditie geworden: Halloween. Compleet met ‘trick or treat’, groots opgezette griezeltochten en flink gemopper uit bepaalde christelijke kringen, omdat Halloween een heidens feest zou zijn, hartstikke occult.

Je bent tegenwoordig pas echt een Hollandse feestdag wanneer mensen over je ruziën, dus we kunnen stellen dat Halloween helemaal bij ons Nederlands erfgoed is gaan horen. Ik kan dat hele feest alleen maar toejuichen, want ik groeide op in een gebied van ons land waar men Sint Maarten viert. Alle kinderen van het dorp werden in twee groepen verdeeld, om zo alle huizen langs te gaan, een lief liedje te zingen en snoep op te halen. Al dat snoep werd in het dorpshuis ingenomen en eerlijk verdeeld onder alle kinderen. Het klinkt als het landelijke SP-bestuur, maar het was toch echt het Dorpsbelang van Goënga. Zo kregen we allemaal precies evenveel mini-marsjes en mandarijnen. Om daarna dagenlang als een havik bovenop je eigen snoeptrommel te zitten, met een fikse interne worsteling tussen ‘alles meteen opeten’ en ‘elke dag een snoepje’.

Ik weet nog precies hoe het voelde. Hoe bijzonder het was dat je als klein meisje in het donker nog naar buiten mocht. Hoe we met rode wangen van de inspanning en vermoeidheid reikhalzend keken naar hoeveel snoep we zouden krijgen. Hoe we de longen uit ons lijf zongen, omdat we dachten dat we dan misschien extra zouden krijgen. Hoe trots ik altijd was op mijn lampion: een beschilderde eierdoos met gaten erin geknipt, met van dat gekleurde cellofaan voor de gaten geplakt.