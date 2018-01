Halfjaar voorwaardelijke celstraf voor hulp bij zelfdoding moeder (99)

Het Openbaar Ministerie (OM) eiste in december voor de derde keer een voorwaardelijke celstraf van drie maanden tegen Heringa. Volgens het OM mocht de 75-jarige Heringa zich niet beroepen op overmacht en waren er vanwege de ouderdomsklachten, aandoeningen en de doodswens van zijn moeder aanknopingspunten om een arts te zoeken voor euthanasie. De aanklager in Den Bosch twijfelde niet aan de integere drijfveren van Heringa, maar vond wel dat hij straf verdient omdat hij zijn eigen weg is gegaan.



Heringa vindt dat de strafwet tegen hulp bij zelfdoding is achterhaald. Door zijn optreden is zijn moeder menswaardig gestorven, meent hij.



De Bennekommer is dan ook niet van plan om zich neer te leggen bij de voorwaardelijke celstraf die vandaag is uitgesproken. ,,Ik voel me als een crimineel behandeld en dat verbaast me. Maar ik ben dit aangegaan om het af te maken. Als het aan mij ligt is de strijd nog niet afgelopen. Het gaat niet alleen over mij. Het gaat mij om de aandacht voor het voltooide leven. Deze uitspraak maakt me strijdbaar. Ik ga door tot de laatste snik. Ik ontken niet dat ik mijn moeder heb geholpen bij haar dood maar het gaat om de context."



Zijn advocaat Wim Anker reageerde verbaasd en teleurgesteld op de uitspraak. ,,Het is alsof er een crimineel terecht heeft gestaan en we blij moeten zijn dat hij niet naar de gevangenis hoeft. De negatieve omstandigheden zijn onder een vergrootglas gelegd en de positieve aspecten heb ik niet gehoord.''



Anker maakte nog een klein voorbehoud over een stap naar de Hoge Raad. ,,We moeten het arrest kritisch en zorgvuldig bestuderen op aanknopingspunten voor hoger beroep.''