Half miljoen euro opgehaald voor gouden tip over zaak Tanja Groen

Peter Schouten, een van de advocaten van kroongetuige Nabil B. in het Marengo-proces, riep vanochtend zijn volgers op Twitter op te doneren op de website van Stichting De Gouden Tip. Die inzameling voor de gouden tip in de verdwijningszaak van Tanja Groen is door Peter R. de Vries begonnen. Inmiddels is er een half miljoen euro opgehaald, de helft van het doelbedrag.

,,Mag ik u iets vragen? Ik ken Peter R. De Vries al ruim 30 jaar en als ik iets weet dan is het dat hij geen medelijden wil maar nu zou zeggen: get the job done. Hoe mooi zou het zijn als hij wakker wordt en wij kunnen vertellen dat de 1 miljoen tipgeld voor Tanja Groen binnen is", schrijft Schouten. "Wilt u mij helpen dat voor hem te realiseren? Doneer s.v.p. Retweet en media, radio, tv, blogs help ff mee vandaag https://stichtingdegoudentip.nl/nl/."

De teller van de inzameling stond zondag even na 18.00 uur op meer dan 492.000 euro, en rond 21.30 werd de grens van 500.000 overschreden. Het gedoneerde bedrag steeg de afgelopen dagen flink. Woensdagmiddag was ruim 244.000 euro ingezameld, en een dag later was dat meer dan 375.000 euro. Rond het tijdstip van de oproep van Schouten was er ongeveer 470.000 euro gedoneerd. Al snel daarna twittert hij ‘U bent allemaal zo lief’, nadat hij van ‘heel veel mensen’ hoort dat ze een bedrag hebben overgemaakt.

Een man van actie

Aanvankelijk werd bericht dat de strafrechtadvocaat ondergedoken zat na de aanslag op De Vries. ,,Ik ben die avond weliswaar in een politieauto gestapt, maar dat was omdat ik direct naar Peter en zijn familie toe wilde in het ziekenhuis", zegt Schouten tegen BN De Stem. ,,Daar ben ik onder begeleiding naartoe gebracht. Maar ik was dezelfde avond gewoon weer thuis.”

Na een hectische week, waarin het advocatenkantoor van Schouten gesloten bleef, wil hij nu weer aan de slag. ,,Ik ben een man van actie. Tot nog toe heb ik niets gedaan, of kunnen doen, behalve dat ik veel aan Peter gedacht heb. En ik ben een keer bloemen neer gaan leggen op de plek waar het gebeurd is. Nu voel ik echter dat het tijd is om weer iets te gaan dóen.” De advocaat laat weten maandag weer aan het werk te gaan.

RTL Boulevard

De zaak rond Tanja Groen kwam woensdagavond aan de orde in de uitzending van RTL Boulevard, die helemaal was gewijd aan de dinsdagavond neergeschoten misdaadjournalist. Hij is daar een van de vaste gasten. In de uitzending werd benadrukt hoe belangrijk De Vries de stichting vindt. Na de aanslag op De Vries heeft de stichting alle publieke acties voorlopig stilgelegd. Maar doneren en tips doorgeven via de site kan gewoon doorgaan.

Afgelopen dinsdag werd de misdaadverslaggever kort na de uitzending van RTL Boulevard neergeschoten op straat. Hij was te gast geweest in het programma en liep na afloop ervan naar een nabijgelegen parkeergarage.