Half jaar cel geëist tegen vrouw die 'genezende seks' gaf in zorgkliniek

Live TwitterEen Belgische medewerkster van een zorginstelling in Zuid-Holland (eerst Ridderkerk, later Meerkerk) maakte een patiënte wijs dat ze moederliefde mist en dat seks met een vrouw 'genezend' zou zijn. Zo kon ze de kwetsbare vrouw misbruiken. Tegen die medewerkster, Marjos H., werd vandaag 12 maanden cel geëist waarvan 6 maanden voorwaardelijk. De verdachte was zelf niet naar de rechtbank in Rotterdam gekomen.

Justitie heeft het inmiddels gesloten christelijke therapeutische centrum 'Jedidja' in Meerkerk al jaren op de korrel vanwege tal van misdrijven. Evangelisch leider Aaldert van E. (nu 77) werd in 2016 veroordeeld tot twee jaar cel omdat hij jarenlang meerdere patiënten seksueel had misbruikt. Een van die patiënten, de 29-jarige Thirza, pleegde in 2016 zelfmoord.

Grenzeloosheid

De vrouw die vanmiddag terecht stond, is Marie H. (62 jaar, roepnaam Marjos). H. werkte jarenlang in de instelling, die eerst in Ridderkerk zat (onder de naam De Neshoeve), later in Meerkerk. Zij zou tussen 2008 en 2012 - samen met Van E. - ook een patiënte jarenlang hebben misbruikt. Ze vertelden het slachtoffer dat seks met hen genezend zou werken. 'Grenzeloosheid', 'vrijheid' en 'God' waren de trefwoorden waarmee ze de vrouw zelfs meelokten naar een parenclub. H. werkte tot 2010 in de instelling en kwam pas later in beeld als medeverdachte. Ze hielp mensen om 'weer zichzelf te worden'.

Het slachtoffer kwam al in 1996 naar de kliniek en was zeer kwetsbaar door eerdere gebeurtenissen in haar privéleven. Ze stotterde inmiddels zo erg dat ze amper kon praten. Marjos H. bouwde een jarenlange vertrouwensband met het slachtoffer op, vóórdat het misbruik begon. Het slachtoffer zag H. en 'evangelisch leider' Van E. als vader- en moederfiguur.

Moederliefde

,,Aaldert van E. had aan H. gevraagd: welk meisje zou je mij gunnen?'', zo staat in een verklaring van het slachtoffer. ,,Marjos H. heeft het zieke misbruik door Aaldert van E. gefaciliteerd.'' De vrouw eist 20.000 euro schadevergoeding.

Marjos H. vergreep zich zelf ook aan het slachtoffer, dat 18 jaar jonger is. Van E. en H. hadden het slachtoffer wijs gemaakt dat ze moederliefde miste en dat seks met een vrouw de oplossing zou zijn. 'Zelfs God kon niet bij haar', zo groot was het probleem. Dus droegen Van E. en H. seks met zijn drieën aan als oplossing. Jarenlang werd de vrouw aan 'genezende seks' onderworpen.

Misbruik

Leider Aaldert van E. van de zorginstelling in Meerkerk staat zelf volgende week weer voor de rechter. Hij moet zich dan verantwoorden voor misbruik van een ander slachtoffer, Thirza, de jonge vrouw die in 2016 zelfmoord pleegde. Pas na haar dood deed haar familie aangifte van het misbruik. Van E. zat al een gevangenisstraf uit voor misbruik van vier andere patiënten.



Vorige week breidde het onderzoek naar de dubieuze praktijken in Meerkerk zich nog veel verder uit. Justitie zet inmiddels grote vraagtekens bij de 'zelfmoord' van Thirza. De moeder van Thirza, Linda den H., werkte ook jarenlang in de zorginstelling van Van E. Zij zou haar eigen dochter hebben aangezet tot zelfmoord óf haar wellicht hebben vermoord.

Volledig scherm Aaldert van E. (75) leidde de zorginstelling Hoeve Jedidja in Meerkerk waar hij en zijn medewerkers patiënten misbruikten. Medewerkster Marie H. staat vanmiddag voor de rechter. © Petra Urban

'Zelfmoorden'

Linda den H. werd in januari samen met haar man Leo den H. opgepakt. In 2012 had ook een andere dochter van Linda, Joëlle, al zelfmoord gepleegd. Ook die zelfmoord (die los staat van de instelling in Meerkerk) wordt onderzocht. Daarnaast onderzoekt justitie naast het overlijden van Linda en Joëlle nog twee andere 'zelfmoorden' van patiënten die in Meerkerk werden 'behandeld'. Linda den H. en haar man Leo worden verdacht van betrokkenheid bij de dood van al die mensen.