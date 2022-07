‘Hakenkruistent’ verwijderd van Zwarte Cross-camping: ‘Dit past hier absoluut niet’

Kersverse baasjes binnen één dag aangeval­len door hun hond: viervoeter ingeslapen

Een hond heeft afgelopen dinsdag in Ede voor twee bijtincidenten gezorgd. In beide gevallen waren de baasjes, die het dier pas één dag in hun bezit hadden, het slachtoffer. In goed overleg is daarop besloten om de hond te laten inslapen.

