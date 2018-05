Hagenaar ging achter messteker aan: 'Hij is het, hij heeft een mes!'

,,Die man liep ontzettend rustig rond, echt op z'n gemak'', vertelt de man over wat hij zaterdagmiddag zag. ,,Maar hij had al drie mensen neergestoken en liep naar een bruggetje waar nog meer mensen stonden. Ik dacht: daar moet hij dus niet komen.''



De ooggetuige filmde de aanhouding. ,,In de verte zag ik de eerste agent. Dus ik riep: hij is het, hij heeft een mes! Die agent trok een fiets onder iemand vandaan en kwam hier met getrokken pistool naartoe. Dat deed hij echt goed. Even later kwamen er drie wagens bij en toen hebben ze hem gepakt.''



De politie benadrukt alles rond de verdachte te onderzoeken, ook zijn achtergrond en alles wat hij heeft geroepen. Ook hebben rechercheurs de woning van de man doorzocht. De verdachte ligt nog in het ziekenhuis, waar hij wordt verhoord over zijn motief. Op opnames is te horen hoe hij tijdens zijn arrestatie 'Allah akbar' riep.