Had Pakistaanse bedreiger van Wilders nog een medeplichtige?

Junaid I. (26) wordt er door het Openbaar Ministerie van verdacht een aanslag te hebben willen plegen op Wilders of op het Nederlandse parlement. Hij reisde daarvoor in augustus vorig jaar speciaal vanuit Frankrijk, waar hij op vakantie was, naar Nederland. Er werd op dat moment in Pakistan fel gedemonstreerd tegen Wilders, omdat de PVV-leider een cartoonwedstrijd over de profeet Mohammed wilde houden in het gebouw van de Tweede Kamer.

De politie wordt over de video getipt en pakt I. een dag later op. Tijdens een eerste rechtszitting tegen de Pakistaan, in november, meldde Justitie dat ze nog op zoek was naar een tweede persoon. Die was op camerabeelden tegelijk met I. op het station te zien.



Een paar weken later stelde Justitie dat deze persoon werd gezien als medeverdachte en werd zijn foto vertoond in Opsporing Verzocht. De twee leken samen te reizen. Mogelijk wordt vandaag, als Junaid I., weer voor de rechter moet verschijnen duidelijk wie deze tweede persoon is en wat zijn rol was.



Tijdens de eerste zitting wilde I. niets zeggen. Hij heeft eerder wel tegen de politie verklaard dat hij alleen naar Nederland kwam om tegen Wilders te demonstreren. Het Openbaar Ministerie vertelde in de rechtbank echter dat Junaid meerdere ‘gruwelijke, bewerkte foto's van Wilders op zijn telefoon had staan'. ,,Onder andere van een onthoofd lichaam, met de tekst: we will slaughter you, infidel.’’