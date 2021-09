Haatcampagne tegen horecazaak van dochter Henk Westbroek: ‘Nazi-kroeg’ en ‘wijk’

Als nazi verklede jongeren gooiden rookbom in kroeg op Urk

14 september De mannen die Urk opschrikten in ‘nazi-kledij’ staken zaterdagavond een rookbom af in dansclub ’t Steertje. Eigenaresse Nathalie Korf is het spuugzat en geeft zo’n 25 jongeren een caféverbod. Als klap op de vuurpijl wordt er voor komend weekend door onbekenden een ‘Ku Klux Klan Party’ aangekondigd in de club. ,,Dit zijn geen grappen.”